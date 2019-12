Spazio al mercato che verrà in casa Pescara sulle pagine de Il Centro che si sofferma sopratutto sulle uscite di una rosa che al momento conta 30 giocatori. Il tecnico Luciano Zauri è chiamato a fare delle scelte in questo mese su chi tenere in biancoazzurro. Fra i giocatori in bilico secondo il quotidiano abruzzese ci sono Matteo Brunori, che potrebbe finire all’Entella, Cristiano Del Grosso, pedinato da Triestina e Venezia, ma anche Alessandro Bruno che potrebbe andare a rinforzare il Teramo.