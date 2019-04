Pescara-Perugia 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 29’ Memushaj (Pes); 70’ Vido (Per);



Pescara (4-3-3): Fiorillo, Ciofani (87' Balzano), Perrotta, Scognamiglio, Del Grosso, Memushaj, Brugman (77' Crecco), Bruno; Marras, Mancuso, Sottil (83' Bellini). All. Pillon.



Perugia (4-3-1-2): Gabriel, Rosi, Gyomber, Sgarbi, Mazzocchi, Kingsley (53' Falzerano), Carraro (46' Bianco), Dragomir, Verre (83' El Yamiq), Sadiq, Vido. All. Nesta.



Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini



Ammoniti: 31'+82' Sgarbi (Per); 66' Sottil (Pes); 76' Bruno (Pes); 80' Scognamiglio (Pes);



Espulsi: Sgarbi (Per) all'82' per somma di ammonizioni