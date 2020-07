Pescara-Perugia 2-2 (primo tempo 2-2)



Marcatori: 12' Galano (Pes); 22' Maniero (Pes) 42' e 45+3' Iemmello (Per)



Pescara (4–3–2–1): Fiorillo, Zappa, Bettella, Drudi, Balzano (82' Bruno), Busellato, Palmiero (57' Crecco), Memushaj (82' Del Grosso), Galano, Pucciarelli (57' Bocic), Maniero (63' Borrelli). All. Sottil.



Perugia (3–5–2): Vicario, Rosi, Rajkovic, Falasco, Mazzocchi (67' Kouan), Dragomir (26' Bonaiuto), Carraro, Nicolussi, Di Chiara, Melchiorri, Iemmello. All. Cosmi.



Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna



Ammoniti: 32' Mazzocchi (Per); 45+4' Galano (Pes); 53' Rajkovic (Per); 70' Bettella (Pes); 71' Carraro (Per); 81' Bonaiuto (Per)