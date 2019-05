Bepi Pillon dice addio al Pescara. Queste le parole rilasciate dopo il ko contro il Verona nella semifinale playoff: "Vado via, è una decisione che ho preso, non ho parlato con la società. Dispiace farlo senza aver coronato un grande sogno. In questa realtà sono stato bene, ho vissuto delle cose belle. Resta, per me, un ricordo senz’altro positivo".