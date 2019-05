Bepi Pillon, allenatore del Pescara, parla in conferenza stampa in vista della semifinale playoff contro il Verona: "Il Verona se viene attaccato può soffrire, quando viene preso in velocità va in difficoltà. Il Verona è cambiato con Aglietti, palleggia di meno ma verticalizza molto di più. Bisognerà essere tranquilli ma non troppo, abbiamo fatto grande fatica ad arrivare fin qui e non dobbiamo sbagliare altrimenti non avremmo fatto nulla. Non so se sarà una partita spettacolare o meno, dipenderà dall'atteggiamento delle squadre ma credo che sarà una bella partita".



SULLA FORMAZIONE - "Brugman, se non succede niente, sarà a disposizione. Oggi (lunedì, ndr) si è allenato e domani (martedì, ndr) farà la rifinitura e poi partirà con noi. Campagnaro sta bene, si sta allenando e spero lo continui a fare. Sarà importante avere tutti a disposizione viste le due gare ravvicinate, non siamo in grado di gestire ma siamo solo capaci di imporre il nostro gioco quindi non sto preparando la gara sul vantaggio della classifica. Sulla formazione ho qualche dubbio e dovrò fare le scelte in base alla partita. Bettella ha dimostrato freddezza e maturità, ma in quel ruolo siamo sempre coperti. A lui ho dato degli input ma è sempre importante come si prepara la partita".