Bepi Pillon, ex allenatore del Pescara, è entrato nella storia del club abruzzese per quanto riguarda le migliori partenze in Serie B. 5 vittorie e 3 pareggi in 8 gare per il Delfino, come Antonio Valentin Angelillo nel 1978/79, con la squadra poi promossa in A, e Delio Rossi nel 1996/97, ma quella volta nessuna promozione. Pillon ha fatto meglio dei tecnici delle ultime 3 promozione: Galeone nel 91-92, Zeman nel 2011-12 e Oddo nel 2015-16.