Giuseppe Pillon, allenatore del Pescara, parla a Rete 8 dal ritiro di Palena degli abruzzesi: "La squadra sta crescendo, è stata fatta su misura, studiata in un certo modo, abbiamo preso dei giocatori adatti a giocare un certo tipo di calcio, che è il 4-3-3. Manca qualcosina che dovrebbe diventare ufficiale a breve, tipo Antonucci, che sembra stia per arrivare, però fino a quando non c’è l’ufficialità non possiamo dire che sia ancora nostro. In linea di massima con l’arrivo di Monachello davanti secondo me abbiamo una buona rosa che ci può dare grandi soddisfazioni. Il mio obiettivo è quello di cercare di vincere pù partite possibili, dare soddisfazioni alla gente, ai tifosi, e alla società che mi ha dato la fiducia, certo la B è molto difficile, è difficile dire cosa potremo fare, solo il campo lo dirà, ma sono sicuro che attraverso il gioco e le prestazioni riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti. Voglio una squadra che abbia il sangue agli occhi, determinata, perché so che solo così porteremo i nostri tifosi dalla nostra parte, e questo sarà un valore aggiunto".