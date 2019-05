Bepi Pillon, allenatore del Pescara, parla in conferenza stampa in vista dell'ultima di campionato contro la Salernitana, con gli abruzzesi che si giocano i playoff: "Uno fra Campagnaro e Bettella giocherà, dobbiamo solo valutare le condizioni perché Hugo non gioca da tanto, inoltre devo scegliere fra freschezza ed esperienza. Anche a sinistra ho un dubbio fra Del Grosso che ha preso una botta alla caviglia e Pinto che gode della mia piena fiducia. In mezzo al campo giocherà uno fra Crecco e Bruno, i miei esterni offensivi non hanno caratteristiche adatte per giocare in mezzo".



500 PANCHINE - "La mia carriera mi ha fatto raggiungere parecchio obiettivi come cinque promozioni e un preliminare di Champions League, ma ho avuto anche le mie delusioni come gli esoneri e lo spareggio perso ad Alessandria. Ora ho un obiettivo che sono i play-off e voglio ragionare solo su quello. Ho entusiasmo e voglio allenare ancora a lungo perché mi sento giovane e non mi pongo limiti".