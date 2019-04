Bepi Pillon, allenatore del Pescara, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro il Carpi: "Giocherà senza dubbio Bettella che si è allenato bene. Mi fido del ragazzo, è maturo e ha tute le qualità per fare bene. Campagnaro è rimasto a riposo e valuteremo. Marras invece ha un fastidio al quadricipite, anche lui sarà valutato. Playoff? Con 54-55 punti chiuderemo il discorso, è tutto nelle nostre mani. Ma a Carpi sarà dura, conosco l'ambiente. Castori è un amico e un ottimo allenatore, ma se vinciamo mettiamo una seria ipoteca sui platy-off".