Ecco le dichiarazioni di Bepi Pillon, allenatore del Pescara, alla vigilia della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B contro il Verona: "I giocatori stanno tutti bene sia a livello fisico che sotto il punto di vista mentale, quindi avrò l’intero gruppo a disposizione. Aver recuperato tutti ci ha permesso di crescere. Scelte tattiche? Devo ancora valutare tutto per bene, vedremo… Ho un dubbio sulla fascia sinistra, dove Pinto e Del Grosso hanno le stesse possibilità di giocare. All'andata è stata una bellissima partita sotto il piano sia agonistico che tattico. Noi abbiamo avuto delle possibilità per segnare, così come loro: entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto. Per quanto riguarda il match di ritorno, dovremo essere bravi a capire i momenti della partita e a gestire bene gli episodi, perché spesso sono questi ultimi a decidere il risultato finale. L’importante è comunque non avere ansia e non commettere l’errore di provare a gestire: dobbiamo cercare di fare gol, perché passare in vantaggio sarebbe importantissimo a livello psicologico. Grazie anche all'aiuto del pubblico, che ci è sempre stato vicino e lo sarà a maggior ragione domani. Sarà certamente una partita difficilissima, e giocheremo contro una squadra molto forte, costruita per vincere e che in avanti è cambiata grazie ad Aglietti, ma se noi siamo qua vuol dire che ce abbiamo meritato di starci. Se da loro giocherà Di Gaudio, che ho avuto a Carpi, cambierà l'attacco; Laribi è un giocatore diverso. Abbiamo il 50% di possibilità, ce la giocheremo."