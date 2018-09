Bepi Pillon, allenatore del Pescara, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Foggia: " Foggia è una squadra che ha dei valori importanti,molto compatta, con dei giocatori adatti e di grande qualità. Ha i laterali centrocampo molto bravi, Kragl in particolare. Ma ha tanti giocatori di categoria, come galano e Chiaretti. E' da prendere con le molle, ha anche un bravo allenatore che sa organizzare le sue squadre. Non mi faccio ingannare dai gol subiti, cerco di andare in profondità nell'analisi...".



SUL CENTRAVANTI - "Ho un dubbio sempre, dipende anche dalla partita che vogliamo fare. La prestazione di Cocco a Brescia è stata condizionata dal rigore sbagliato, gli è cascato il mondo addosso ma può capitare a tutti sbagliare. Si sta impegnando e sta facendo un ottimo lavoro, deve andare avanti per la sua strada. Tutti devonoessere arrabbiati quando non giocano, ma nel rispetto delle regole. Questo è importante. Tutti si devono sentire partecipi ed impegnarsi a conquistare il posto in squadra con comportamenti consoni al gruppo, anche io sono stato calciatore e so che si devono accettare le scelte del tecnico. Ma la competizione è un bene. Il ruolo di Brugman? L'ho provato da mezz'ala e davanti alla difesa, può fare tutti i ruoli, anche il trequartista, è duttile e mette sempre la squadra davanti ai suoi interessi. Cocco e Monachello insieme? Può essere...".