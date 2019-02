Bepi Pillon, allenatore del Pescara, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro il Foggia: "“Abbiamo lavorato su due moduli, ma non è detto che adotteremo da subito il 4-3-1-2. Stiamo valutando, ma quel che conta è l’atteggiamento, serve tirare fuori la rabbia che abbiamo accumulato in settimana, essere uomini e tirare fuori i c......i. Dobbiamo essere compatti e corti in campo. Il nostro lavoro ci espone a critiche e dobbiamo accettarle, non possiamo andare dietro alle opinioni di tutti altrimenti si sprecherebbero energie. Io faccio le mie scelte per quel che ritengo giusto e vado avanti. La squadra deve trasformare queste critiche in energia da mettere in campo".