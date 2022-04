Risolta nel migliore dei modi l’inchiesta sulle plusvalenze, per il Pescara e il suo presidente Daniele Sebastiani, arriva un’altra grana. Come riporta il quotidiano Il Centro mercoledì scorso la Guardia di Finanza ha perquisito le sedi biancazzurre di Pescara e Città Sant’Angelo per acquisire atti e documenti legate ai bilanci dal 2015 al 2017, gli stessi del filone portato alla luce dall’ex AD, Danilo Iannascoli, in sede civile. Per Sebastiani è arrivata la conseguente iscrizione nel registro degli indagati con l’accusa di falso in bilancio.