Giorgio Repetto, dirigente del Pescara, parla del futuro del club biancazzurro a Il Messaggero: "Ci attende una settimana estremamente difficile. Affronteremo prima il Lecce, una squadra molto offensiva che sa giocare un ottimo calcio. Poi il Palermo che davanti ha giocatori di categoria superiore e, per finire, l'Ascoli che ha dimostrato quest'anno di giocare un ottimo calcio. L'obiettivo è conquistare quattro o cinque punti da queste tre partite, sarebbe importante non perdere con Lecce e Palermo. Questo ci darebbe una grande carica per il rush finale. Il mio futuro? Ho un contratto e resto qui. E' già tempo di decidere il futuro. E' importante mettere le basi, capire i ruoli e quello che si dovrà fare. Se mi chiederanno di collaborare alla costruzione della squadra, lo farò volentieri".