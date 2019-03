Brutta notizia per Filippo Melegoni, centrocampista classe 1999 del Pescara: dal risultato degli esami strumentali si è evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore. Il calciatore si era infortunato durante la partita di "Elite League" con la Nazionale Under 20 persa per 3 a 0 contro la Svizzera. Per Melegoni sarà necessario un intervento chirurgico.