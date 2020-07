Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, annuncia l'esonero di Nicola Legrottaglie. Queste le parole del numero uno abruzzese a TV6: "Devo annunciare l'esonero di Nicola Legrottaglie. Quando si prendono queste decisioni sono sempre sconfitte, la sconfitta di Cremona non è stata decisiva. Avevo maturato questa decisione già con Repetto e Bocchetti negli ultimi giorni. Nuovo allenatore? Oggi parlerò con la squadra e la società, venerdì contro il Perugia ci sarà un nuovo allenatore sulla panchina. Tutte le squadre hanno un calendario difficile, a noi serviranno 6 o 7 punti per mettere in sicurezza la conferma della categoria".