Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla dopo il successo sul Padova: "Il Pescara ha fatto una buona partita anche se potevamo fare qualche gol in più. Dobbiamo essere più bravi a sfruttare le tante occasioni avute, ma questa è una vittoria importante. Bisoli? Dovrebbe pensare a fare l'allenatore. Anche all'andata ha fatto casino e al ritorno ha fatto peggio. Se poi le squadre pensano di vincere le partite facendo teatro non ce la faranno mai".



SU PALLADINO - "Assolutamente no, abbiamo tanti giocatori e non ne abbiamo bisogno".