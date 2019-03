Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani parla a SerieBNews.com: "Gravillon? Il suo futuro è già segnato, è stato riacquistato dall’Inter. Alla fine di questa stagione Gravillon andrà all’Inter, altrimenti in caso di altre richieste dalla Serie A sarà un problema dei nerazzurri. E’ evidente che se il Pescara avrà la sua annata di grazia potrebbe anche rimanere qui. Brugman? Ha un contratto lungo con noi, è il nostro capitano, sta bene a Pescara e non ha mai chiesto di andare via. Il cruccio su Brugman è che un giocatore come lui, in Serie A, almeno in 10 squadre farebbe il signore. Per me è un giocatore che in Serie A, nelle squadre di medio livello, ci sta alla grandissima. Alla fine di questo campionato vedremo. Il futuro di Pillon? In questo momento, come ha detto giustamente il mister, non è importante la conferma di uno o dell’altro ma è importante guardare al campionato. E considerando che fino ad ora squadra e mister hanno fatto molto bene, cercare di continuare così. Le conferme arrivano in automatico se si fa bene".