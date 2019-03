Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla del futuro di Gaston Brugman a SerieBnews.com: "Ha un contratto lungo con noi, è il nostro capitano, sta bene a Pescara e non ha mai chiesto di andare via. Il cruccio su Brugman è che un giocatore come lui, in Serie A, almeno in 10 squadre farebbe il signore. Poi si guarda sempre ad andare a prendere giocatori sconosciuti da altre parti del mondo, mentre qui in Italia c’è questo ragazzo che è un giocatore straordinario, che può giocare in mezzo al campo, dappertutto. Il treno giusto di Brugman è passato nell’anno in cui c’era Marino allenatore, alla fine di quella stagione era stato chiuso tutto con una squadra spagnola importante, ma l’ultima giornata si ruppe il crociato col Pescara. Saltata quella stagione, il ragazzo ha ricominciato da capo, ha fatto una stagione a Palermo in Serie A e una con noi. Per me è un giocatore che in Serie A, nelle squadre di medio livello, ci sta alla grandissima. Alla fine di questo campionato vedremo"