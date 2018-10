Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla a RMC Sport di Hugo Campagnaro: "E' uno dei professionisti più seri che ho conosciuto nei miei dieci anni di calcio. Se non avesse qualche problema fisico, potrebbe giocare ancora ad altissimi livelli. Sta gestendo bene i suoi problemi fisici, insieme a Pillon, è un grande calciatore. E' un secondo allenatore in campo, non ho più parole per definirlo. Io lo terrei a vita al delfino, Hugo in Serie B può giocare mentre fuma una sigaretta".