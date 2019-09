Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla a Rete8 dopo la vittoria di Cosenza: "Il terreno del San Vito-Marulla di Cosenza? "Si sapeva dall'anno scorso che è un campo inadeguato alla Serie B, però quello hanno e lì si gioca. E' evidente, però, che qualcosa va rivisto sui criteri di omologazione dei campi. A Cosenza abbiamo giocato su un campo dove c'erano dei solchi: da una parte la sabbia, dall'altra la terra. Sinceramente trovare campi del genere, in Serie B, nel 2019 non va bene. Poi è chiaro che succedono degli infortuni come quelli che sono capitati".