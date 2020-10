Daniele Sebastiani presidente del Pescara ha parlato, ospite via Zoom, così ai microfoni di SoloCalcio del mancato arrivo del difensore classe ’87 Fabrizio Cacciatore:



"Abbiamo rinunciato per motivi tecnici - ha spiegato Sebastiani -. Oddo chiedeva soprattutto un centrale. In realtà Cacciatore è un ottimo terzino. Lo dice la sua carriera senza dubbio di alto livello.



Mai nutrito dubbi sulle condizioni fisiche del ragazzo. Non ci sono stati neanche problemi di natura economica. Avevamo già raggiunto l’accordo col suo agente Donato Di Campli”.