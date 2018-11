Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla di Andrew Gravillon, centrale degli abruzzesi, a Rete 8: "L’Inter non ha alcun diritto di riacquisto anche se ha la precedenza sugli altri club. A gennaio comunque il ragazzo non si muoverà, poi vedremo anche perché con il club nerazzurro il rapporto è splendido e se mostrassero interesse avrebbero una via preferenziale. Gravillon sta facendo benissimo e deve continuare così, pensando solo al campo e a migliorare seguendo i consigli del mister. Il futuro è suo".