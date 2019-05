Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla a Rete 8 in vista della sfida playoff contro il Verona: "I playoff sono un torneo a sé stante. Per questo tutti ripartono da zero. I due match preliminari sono stati belli e ricchi di gol a riprova della qualità e della bellezza della Serie B di quest'anno. La sfida contro l'Hellas sarà fra due formazioni ambiziose, con obiettivi importanti, che si giocheranno una bella fetta di campionato. Per questo non dobbiamo fare calcoli basati sulla classifica della stagione regolare".