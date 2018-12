Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla a Rete 8 di Gianluca Lapadula, numero 10 del Genoa ma fuori dai piani del Grifone: "Al momento si tratta di fantamercato, non è un’operazione fattibile per una squadra di Serie B. Se poi avesse in animo di rimettersi in gioco in Serie B allora è un altro discorso. Gravillon e Machin? Resteranno fino alla fine della stagione, i pezzi pregiati della rosa non si muoveranno a gennaio anche se magari potremmo già stabilire delle condizioni per l’estate prossima".