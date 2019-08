Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla a rete8.it dei prossimi acquisti del club abruzzese: "Mezzala strutturata? Al momento siamo abbastanza completi, ma se ci sarà l'occasione di prendere un giocatore con quelle caratteristiche, lo prenderemo. Mazzitelli? Vuole restare in Serie A, mentre noi dobbiamo cercare profili che abbiano voglia di sposare il progetto e non vivano Pescara come un ripiego. Segre? Sono tanti i nomi sul taccuino di Repetto e Bocchetti, cercheremo di prendere chi si addice più alle caratteristiche della squadra. Beruatto? E' uno dei terzini sinistri che stiamo valutando, anche se non sarà facile. Matos e Di Gaudio? Sono giocatori molto forti, non è un caso se giocano in Serie A. Hanno ingaggi importanti, ma se dobbiamo prendere qualcuno prenderemo un giocatore forte. Marras? Non fa parte del progetto, quindi dovrebbe partire. A meno che non voglia restare, avendo un altro anno di contratto, in quel caso sarà anche lui un giocatore del Pescara. Con poco spazio...".