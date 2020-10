Il presidente del Daniele Sebastiani Pescara ha parlato ai microfoni del Tg3 Abruzzo in merito alla cessione della società. Queste sono state le sue parole:



"Al momento ci sono tante chiacchiere che mi fanno sorridere. Ci hanno accostato di tutto e di più, l’unica cosa che mi fa piacere è che tutti i nomi accostati sono importanti… vuol dire che Pescara tutto sommato non è una società da buttare!”.



Poi ancora ha continuato dicendo:



“Rappresento il 90% di questa società, tra il diretto e l’indiretto. E’ chiaro quindi che se faccio una trattativa la faccio con una maggioranza ampissima. Ci sono tante situazioni in questo momento, tanti interessi per il calcio in generale e anche per il Pescara. Ci sono anche gruppi esteri”.