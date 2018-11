Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla dopo il pareggio con l’Ascoli: “Sono molto arrabbiato! Dobbiamo fare il salto di qualità mentale, capire che le partite finiscono non quando fai un gol ma al triplice fischio. Non si possono perdere punti così, abbiamo avuto 10 palle gol che non abbiamo sfruttato. Rigore? Non è sbagliato, è parato”.