Daniele Sebastiani rivela un retroscena di mercato su Verratti. Il presidente del Pescara ha dichiarato a Radio CRC: "Il Napoli fece un'offerta seria, ma poi non se ne fece niente e Marco andò al PSG".



"Tutino a Pescara? Lo avevo chiesto già l'anno scorso, ma poi andò a Cosenza, dove ha fatto un grande campionato. Mai dire mai, anche se forse oggi il ragazzo vuole qualcosa in più. Gaetano? Anche lui è forte, come fai a non guardarlo? Non li ho ancora chiesti al Napoli, ma ci sto pensando. Sono abituato a prendere calciatori per farli giocare, quindi mi faccio un'idea di cosa mi serve e vado mirato".