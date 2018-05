Il Pescara sogna il grande colpo per l'attacco: si tratta di Federico Melchiorri, attaccante di proprietà del Cagliari. Nella stagione 2015/2015 fu portato in biancoazzurro dall'attuale dg Giorgio Repetto che sta spingendo forte per convincere il club del Presidente Giulini. In pole resta il Carpi che può esercitare il diritto di riscatto fissato lo scorso gennaio.