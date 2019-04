A Pescara, a maggio, si terranno le votazioni per eleggere il nuovo sindaco. Il Centro, quotidiano abruzzese, ha lanciato il sondaggio "Scegli il tuo sindaco", con Moreno Di Pietrantonio, segretario cittadino del PD, che ha vinto il sondaggio con 3.368 preferenze su 16.217 tagliandi imbucati nelle tre settimane della consultazione. La curiosità riguarda che in 26 hanno votato per Marco Sansovini, attaccante ex Pescara, ora al Modena, il cui soprannome è proprio "il Sindaco".