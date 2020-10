Colpo di scena nelle ultime ore a Pescara. Quando si attendeva solo la firma e dunque il nero su bianco con l’annuncio ufficiale, il club abruzzese ci ha ripensato. Il 34enne terzino ex Cagliari Fabrizio Cacciatore non verrà ingaggiato dal sodalizio adriatico.



Alla base dell’improvviso dietrofront ci potrebbero essere stati dubbi sulle condizioni fisiche del giocatore, ma anche le buone indicazioni dal giovane Rodrigo Guth (20) arrivato di recente alla corte di Massimo Oddo. Resta il fatto che ieri mattina Cacciatore, arrivato il giorno prima a Pescara avrebbe dovuto svolgere le visite mediche. Condizione imprescindibile per l’eventuale firma sul contratto che invece non arriverà dopo il ripensamento del team guidato da Daniele Sebastiani.



In serata non si è fatta attendere la risposta del giocatore via social: "ll mio ottimo stato di salute fisica è testimoniato dalle mie presenze in campo fino alla fine del contratto e rafforzato anche dai miei continui e costanti allenamenti a pieno ritmo da luglio a oggi".



I dirigenti biancazzurri continuano però a scandagliare il mercato degli svincolati per regalare a Oddo, oltre a un difensore, anche una punta. Sempre secondo il Corriere dello Sport, svanito il sogno di riportare Stefano Pettinari (28 anni) in Abruzzo, resta la pista che porta a Gianpaolo Pazzini (36 anni).