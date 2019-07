Giorgio Repetto, direttore dell'area tecnica del Pescara, parla a Firenzeviola.it di Riccardo Sottil, attaccante di proprietà della Fiorentina: "Al momento, per quanto ci riguarda, non c'è niente sul fronte Sottil. Se ci piacerebbe un suo ritorno? Sì ci piacerebbe e lo riprenderemmo molto volentieri, ma bisogna vedere cosa vuol fare la Fiorentina. Noi come Pescara non sappiamo nulla: se i viola decideranno di non privarsene allora non potremo fare niente. Se invece poi Pradè avesse intenzione di cederlo noi ci saremmo eccome".