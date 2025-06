Getty Images

(risultato parziale, andata 1-0) - Ritorno finale playoff Serie CMARCATORI: -PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Letizia, Lancini, Moruzzi; Meazzi, Kraja, Dagasso; Bentivegna, Ferraris, Cangiano. All. Baldini.TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Maestrelli, Capuano, Martella; Casasola, Donati, Aloi, Tito; Curcio, Cicerelli; Cianci. All. Liverani.ARBITRO: Calzavara.AMMONITI: Cianci (T), Lancini (P).ESPULSI -Pescara-Ternana (calcio d'inizio alle ore 21:15) è la finale di ritorno nei playoff di Serie C. Si (ri)parte dalla vittoria per 1-0 degli abruzzesi in trasferta all'andata giocata lunedì scorso in Umbria e decisa da un goal di Letizia al 57' in superiorità numerica per l'espulsione di Vallocchia al 12'. In tribuna, ex calciatore di Pescara e PSG, ora in forza all'Al-Arabi in Qatar. Arbitra Andrea Calzavara, assistito da Andrea Zezza e Ayoub El Filali con Claudio Giuseppe Allegretta quarto uomo, Federico La Penna e Maria Marotta al Var. In caso di successo della Ternana con un goal di scarto, si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione