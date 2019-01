E' Daniel Ciofani il grande sogno di mercato del Pescara. Sebastiani sta lavorando sottotraccia con l'avvocato Rodella per strappare il sì all'attaccante, per quello che sarebbe un gradito ritorno. Il Frosinone non è ancora convinto di lasciar partire il suo ex capitano, ma potrebbe accontentare la voglia del giocatore di rimettersi in discussione. Nel frattempo arriva la conferma del fratello Matteo, terzino in forza proprio al club adriatico: 'Si, ne abbiamo parlato, non lo nascondo'.