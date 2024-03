Pescara, UFFICIALE: Bucaro si dimette. Contattato Pillon

Giovanni Bucaro non è più l'allenatore del Pescara. Il tecnico, promosso dopo l'addio di Zeman, si è dimesso in seguito alla sconfitta per 5-1 sul campo del Rimini. Lascia la squadra in zona playoff al sesto posto in classifica con 45 punti in 32 giornate nel girone B della Serie C.



IL COMUNICATO - La Delfino Pescara 1936 comunica di aver preso atto delle dimissioni di mister Giovanni Bucaro dalla carica di allenatore della prima squadra. La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto in questo periodo in BiancAzzurro e augura le migliori fortune professionali.



IN ARRIVO - Alla ricerca di un nuovo allenatore, il Pescara è in trattativa con Bepi Pillon, già sulla panchina del club abruzzese nella stagione 2018/2019.