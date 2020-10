Brutte notizie dall’infermeria per il Pescara del tecnico Massimo Oddo in vista del match di domani sera contro il Lecce. Si ferma, come riporta tuttopescara.com, per uno stiramento del collaterale del ginocchio destro il nuovo acquisto e ex della gara Mirko Drudi. Il difensore classe ’87 molto probabilmente verrà sostituito con Rodrigo Guth che completerà il terzetto difensivo con Bocchetti e Scognamiglio.



Con solo 1 punto nelle prime 5 partite i delfini si trovano inchiodati all’ultimo posto solitario in Serie B, non il periodo migliore dunque per pedere un titolare per infortunio.