Un evergreen del mercato del Pescara. Il club abruzzese, retrocesso in Serie C, è alla ricerca di un nuovo centravanti, dopo aver preso Franco Ferrari e Guido Marilungo: come scrive il Corriere dello Sport, nel mirino ora c'è Federico Melchiorri, ogni estate accostato al Delfino, reduce da una buona stagione col Perugia. Con la maglia biancazzurra, Melchiorri ha sfiorato la Serie A nel 2014/15.