Pescara-Vis Pesaro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il roboante 4-2 con cui ilha vinto anel match d'andata, colloca gli abruzzesi nettamente davanti allanell'ottica dell'approdo alla Final Four. Nel ritorno del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C, i marchigiani avranno bisogno di espugnare l'Adriatico con almeno 3 gol di scarto: qualsiasi altro risultato premierebbe gli uomini di Silvio Baldini, una delle teste di serie del sorteggio. In caso di parità totale infatti niente supplementari e niente rigori: chi passerà, nelle semifinali, troverà Audace Cerignola o Atalanta.

Pescara-Vis Pesaro sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (254).Pescara-Vis Pesaro, in streaming, sarà invece disponibile su NOW e Sky Go.