Gabriele Zappa, laterale del Pescara, in gol nell'ultimo turno contro la Juve Stabia, parla a Sky Sport, tornando sulla sua esperienza all'Inter: "Sicuramente mi sarebbe piaciuto esordire in prima squadra con l'Inter in gare ufficiali. Era il mio sogno da bambino. Ma non ho rimpianti, ognuno ha il suo tempo. Se sarò bravo, riuscirò a riconquistarmi quello che non ho colto qualche anno fa".