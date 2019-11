Luciano Zauri, allenatore del Pescara, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Perugia: "Sarà una bella emozione incrociare due amici come Massimo Oddo e Marcello Donatelli, insieme abbiamo vissuto bellissime annate. Io e Massimo abbiamo sempre avuto la stessa idea di calcio. Sarà un piacere incontrarli ma nei 90 minuti ognuno di noi proverà a vincere. Ci siamo visti i primi di giugno e non ci siamo più incontrati e questa settimana non ci siamo sentiti. Sono più pragmatico? Forse perché sono marsicano. Il Perugia gioca molto bene, è in difficoltà ma il potenziale offensivo è enorme. Noi però vogliamo vincere. Il Perugia è una squadra forte che gioca bene anche se viene da due risultati negativi. Non penso a tabelle di marcia, adesso abbiamo messo in cascina prestazioni importanti e vogliamo fare più punti possibili. E non mi faccio ingannare dalla classifica del Perugia".