Pescara, Zeman di nuovo ricoverato: non sarà in panchina contro la Vis Pesaro

Il Pescara non avrà in panchina il suo allenatore Zdenek Zeman nella partita contro la Vis Pesaro in programma domenica 18 febbraio alle ore 20.45. L'allenatore boemo, infatti, verrà ricoverato nella giornata di sabato presso una clinica privata della cità abruzzese per alcuni accertamenti clinici e fisici. Al suo posto andrà in panchina Bucaro e la guida tecnica della squadra verrà affidata allo staff.



Gli esami serviranno soprattutto per capire se il quadro clinico dell'allenatore classe 1947 necessiti di un intervento chirurgico e, quindi, di un ricovero prolungato. Lo scorso 12 dicembre l'ex allenatore fra le altre di Roma, Foggia e Lazio fu colto da malore e ricoverato in ospedale poco prima di una seduta di allenamento per colpa di un'ischemia.