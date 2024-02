Pescara, Zeman dice basta: sono ufficiali le sue dimissioni

Con il saluto alla squadra e dopo aver formalmente presentato le proprie dimissioni, Zdeněk Zeman lascia oggi la guida tecnica della prima squadra biancazzurra. Un grande abbraccio, mister! pic.twitter.com/9cWHhT6X1T — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) February 22, 2024

Il tecnico 76enne si è recato questa mattina presso lo stadio comunale “Ughetto Di Fabio” di Silvi per- presso la clinica “Pietrangeli” di Pescara - e l’applicazione di quattro bypass che lo costringeranno ad una degenza non inferiore ai 4 mesi.- Nell’impossibilità di seguire e condurre la squadra, che occupa attualmente la sesta posizione in classifica nel girone B del campionato di Serie C, Zeman ha preferito rinunciare all’incarico passando la responsabilità a Bucaro, suo storico collaboratore.Zeman chiude così la sua terza avventura alla guida della formazione abruzzese - aveva già diretto il club nella stagione 2011/12 e dal febbraio 2017 a marzo 2018 - dopo 47 partite, con un bottino di 23 vittorie, 9 pari e 15 sconfitte. Alla guida del Pescara, l’allenatore nativo della Repubblica Ceca ha ottenuto una promozione in Serie A nel 2012 e nella stagione scorsa ha raggiunto le semifinali play-off, venendo eliminato dal Foggia.- si era già fermato a dicembre per un malore ed un primo ricovero in ospedale -Questo il comunicato ufficiale diffuso dal Pescara per annunciare la separazione consensuale da Zeman: "Con il saluto alla squadra e dopo aver formalmente presentato le proprie dimissioni, Zdeněk Zeman lascia oggi la guida tecnica della prima squadra biancazzurra. Un grande abbraccio, mister!".- I canali ufficiali della società abruzzese hanno riportato anche le parole di commiato di Zeman per i tifosi del Pescara: "Ero tornato a Pescara con tanto entusiasmo, spinto da un debito calcistico che volevo estinguere nei confronti di una piazza che mi ha fatto vivere emozioni importanti; lo scorso anno ci siamo andati vicino e speravo sinceramente che quest’anno terminasse diversamente. Lascio i ragazzi a persone capaci e in grado di continuare il percorso sportivo. Sono sicuro che con la vicinanza delle gente sapranno fare bene. Ringrazio la società che mi è sempre stata vicino,