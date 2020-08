Milan, Atalanta e Verona: sono queste le tre possibili squadre in cui potrebbe giocare Matteo Pessina nel corso della prossima stagione. Il centrocampista è in prestito in Veneto dalla società bergamasca che sta pensando di riportarlo alla base, ma il club rossonero vanta il 50% sulla futura rivendita e sta pensando di riacquistarlo risparmiando di fatto la metà del suo esborso.