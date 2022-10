dopo l'inspiegabile e brutale aggressione a colpi di coltello subita ieri dal giocatore spagnolo nell'assalto presso il centro commerciale di Assago che ha fatto una vittima e ferito gravemente altre due persone."Ciao fratellone.. Nel nostro lavoro siamo pronti a molti imprevisti, cose brutte che possono accaderci da un momento all’altro e repentinamente cambiarci la vita. MaCon me tutti i compagni, lo staff e l’intero Monza.La notizia ha poi iniziato a circolare, mentre noi vivevamo sospesi in attesa di notizie che potessero quantomeno confortarci. “Come sta Pablo?”, “Ci sono novità?”… questi i messaggi che ci scambiavamo come fossero una preghiera, nella speranza che qualcuno ci dicesse qualcosa.Non può essere accaduto tutto questo.Noi, Pablo, ci consociamo da pochi mesi, ma ai ragazzi come te è difficile non legarsi subito. Sei entrato nel nostro spogliatoio in punta di piedi, con la professionalità e l’esperienza che solo i grandi uomini portano con sé. Fin da subito ti sei messo a disposizione di tutti, regalando ad ognuno di noi un sorriso e una parola di conforto nei momenti più bui e difficili. E, con il sorriso e la forza che ci hai sempre dato. Sei una roccia, ti aspettiamo qui!Un abbraccio alla tua meravigliosa famiglia. Un pensiero speciale ai feriti e alle loro famiglie, ma soprattutto a Luis Fernando Ruggieri, vittima di questa folle aggressione".