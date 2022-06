Il Monza sta lavorando per capire se ci sono i margini per riportare a casa Matteo Pessina, unico giocatore di Serie A cresciuto nel settore giovanile e che potrebbe lasciare l'Atalanta in questa sessione di mercato. Se l'affare dovesse andare in porto, il Milan incasserebbe il 50% sulla cessione come concordato con i nerazzurri al momento del trasferimento del giocatore a Bergamo.