Intervistato nel prepartita di Inter-Monza, il capitano dei brianzoli, Matteo Pessina, ha presentato così la gara



BERLUSCONI - "Stagione nel ricordo di Berlusconi? Sicuramente sarà un campionato per lui e tutta la sua famiglia che ci è stata sempre vicino. Anche Piersilvio ci ha parlato spesso. Vogliono portare avanti questo progetto e sono con noi ad ogni gara, noi con loro vogliamo fare il meglio possibile"



EUROPA - "Sogno Europa? Presto parlare del sogno di andare in Europa, vedremo come andranno le partite e poi ne parliamo, il Monza sicuramente vuole puntare il più alto possibile".



Poi a Dazn



GLI EX - "D’Ambrosio e Gagliardini ci hanno dato un po’ di dritte. Hanno avuto Inzaghi e questi compagni per tanti anni e ci hanno dato qualche consiglio in più. Carlos Augusto? Sono contentissimo per lui, è uno step che si meritava".