Come riportato da Opta, Matteo Pessina è il 3° centrocampista più giovane ad aver segnato almeno quattro gol in questo campionato, dietro solo a Kulusevski e Zaniolo. Il giocatore, di proprietà dell'Atalanta, è in prestito al Verona fino al termine della stagione. Prima del passaggio in nerazzurro, Pessina era di proprietà del Milan.