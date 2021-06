Il primo, alle 9 in punto. L'indicazione per l'esame orale della maturità di Matteo Pessina era molto chiara: sbrigare l'interrogazione nelle prime ore della giornata per poi volare all'Europeo Under-19.. "Lo chiamo ancora prof, nonostante il nostro rapporto" ha spiegato Matteo, ennesimo simbolo dell'Italia bella, giovane e pulita che entusiasma il paese e vola agli ottavi a punteggio pieno. "Sembra un film: l'insegnante a cui non frega assolutamente niente di calcio e l'alunno calciatore. Nacque un'amicizia che quasi uscivamo insieme. Aveva subito colto il mio modo d'essere".Raggiungiamo il prof. Motta telefonicamente, pochi istanti dopo il gol-vittoria di Pessina con cui la Nazionale di Mancini ha piegato il Galles. Felicità e orgoglio si uniscono ai ricordi e a qualche battuta: "Ho visto la partita in diretta" racconta. "". Serve, però, riavvolgere il nastro e ripercorrere interamente il dna di questo rapporto così speciale: "Matteo cercava una realtà seria ma che - pur senza sconti - andasse incontro ai suoi impegni sportivi. Era al primo anno al Villoresi, come me del resto. Eravamo i due nuovi in una classe già formata, ci siamo annusati subito.".. Che il latino, oltre a studiarlo, l'ha amato davvero. Non lo ha mai nascosto nelle interviste, lo conferma oggi l'ex prof: "Aveva grande talento speculativo, metafisico.". Sensibilità legata a riconoscenza: "Due o tre anni fa mi ha fatto una visita inaspettata. Ero preside in un altro istituto, alle scuole media. Ero in studio, mi ha chiamato la segretaria dicendomi: 'Professore, c'è qui un giocatore di Serie A che dice di volerla salutare'. Io non conoscevo giocatori di Serie A,. Lui era già lui, allora ho fatto suonare la campanella come se fosse l'antiincendio. Tutti i ragazzi sono scesi, pensando si dovesse evacuare la scuola. E i ragazzini lo conoscevano tutti grazie all'album delle figurine. Io pensavo di doverlo introdurre: per me rimane il mio alunno, non riuscivo a percepirlo come una persona famosa. Dava consigli, invitava i ragazzi a studiare. Ma era credibile".Allenamenti e verifiche, interrogazioni e partite. Il ritmo di vita di Matteo prosegue così, non senza sudore ma non la consapevolezza di avere qualcuno che lo sostiene.. Come quando succede qualcosa e dopo anni ne realizzi l'importanza. Ieri, con i colleghi con cui è rimasto un contatto, ci siamo fatti i complimenti come se avessimo segnato noi il gol. Ma semplicemente perché i professori sono partecipi e felici dei successi dei loro alunni.. Questa cosa gli ha permesso di ottenere risultati sicuri a scuola e di diventare ciò che è diventato. Ha avuto voglia di imparare e si è lasciato guidare. Senza mai tirarsela: se anche la domenica era in trasferta, il lunedì si presentava per l'interrogazione, senza spocchia. A 19 anni probabilmente prendeva il triplo del mio stipendio da insegnante, ma non veniva in classe con il Rolex. Magari ce l'aveva, ma non lo ostentava".