Due gol in due partite e anchesale in cima alla lista dei cannonieri dell'Italia in questi Europei in compagnia di Manuel Locatelli e di Ciro Immobile. E pensare che lui in ritiro con gli Azzurri non ci doveva neanche essere al punto che ieri, a Wembley,, quella della prima riserva e non di uno dei 26 titolari. Sì perché il centrocampista brianzolo in principio nella lista dei convocati di Roberto Mancini non c'era, ma è subentrato soltanto al momento dell'infortunio subito daUna storia, quella di Pessina, che negli ultimi anni è cambiata spesso, con una crescita esponenziale culminata in questo Europeo, che però parte da. Il primo è stato aagli ordini di unoche vedeva del potenziale in lui, ma che faticava a farlo giocare da titolare.ha costretto però l'allenatore croato a ridisegnare il suo centrocampo dando a Pessina l'opportunità di trasformarsi nella miglior sorpresa del campionato 2019/20. Anche nel momento del suo ritorno all', hanno fatto sì che potesse guadagnare minuti e campo anche a Bergamo. Chance che, ovviamente, Pessina non si lascia scappare.Chi se l'ècon l'allora ds Massimiliano Mirabelli che nel 2017 acconsentì alla richiesta dell'Atalanta di inserirlo nell'affare Conti.: la prima vedrà il club rossonero incassaredel suo cartellino, la seconda vedràdi Pessina in maglia nerazzurra, ma dietro ildi euro aggiuntivi. Questione di opportunità da sfruttare, quelle che il Milan non ha saputo concedergli e che oggi Pessina si sta conquistando di giorno in giorno sul campo.